ZUS uruchomił nową funkcję. Umożliwia sprawdzenie statusu wniosku o zwolnienie ze składek

Chętni do sprawdzenia statusu swojego wniosku o wsparcie w ramach tzw. tarczy antykryzysowej mogą to zrobić na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, na co zwrócił uwagę internetowy serwis Radia Zet. Poniżej znajduje się instrukcja, jak to zrobić.

Zwolnienie ze składek na ZUS. Jak sprawdzić status wniosku?

Przedsiębiorca może sprawdzić status swojego wniosku za sprawą profilu PUE ZUS. Sprawdzić go mogą wszyscy, którzy złożyli wniosek RDZ, czyli wniosek o zwolnienie ze składek. Szczegóły co do wniosku znajdują się w zakładce Panelu płatnika w zakładce "Tarcza antykryzysowa - wnioski".

(Zakład Ubezpieczeń Społecznych)

To właśnie w tym panelu możemy zobaczyć szczegóły naszego wniosku o wsparcie w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Chodzi tutaj m.in. o: datę wpływu wniosku, sposób przesłania druku, typ - czyli symbol wniosku, jego status i datę ewentualnej odmowy. Płatnik sprawdzi także miesiąc, za który został zwolniony ze składek i datę zwolnienia.

Z instrukcji dostępnej na stronie internetowej ZUS-u wynika, że po kliknięciu w przycisk "szczegóły" uzyskujemy wgląd w informacje z wniosku RDZ, takie jak: identyfikator z urzędowego poświadczenia przedłożenia wniosku (UPP) - w przypadku, gdy wniosek przesłano elektronicznie, datę i kwotę uzyskanej pomocy.

Zobacz też: Zwolnienia przez koronawirusa. Prezes ZUS podaje, ile osób wypadło z systemu

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska wskazała, że od 1 kwietnia Zakład przyjął ponad 3,7 mln wniosków o wsparcie w ramach. tzw. tarczy antykryzysowej. Najczęściej wnioskodawcy składają dokumenty o dotyczące świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek.

- Dokonaliśmy tego zwolnienia w odniesieniu do 92 proc. pracodawców. Oni otrzymali już informację, że są zwolnieni ze składek. Ten okres jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia, w przyszłości ustalania emerytury, a także prawa do opieki zdrowotnej - podkreśliła prof. Uścińska, cytowana przez Radio Zet.

Zapisz się na nasz specjalny newsletter o koronawirusie.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące