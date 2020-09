Związkowcy z PGG piszą do Morawieckiego. Mają szereg obaw związanych z reformą górnictwa

Górniczy związkowcy źle oceniają postępy w toczących się rozmowach o transformacji górnictwa. W liście skierowanym do Morawieckiego, do którego dotarł portal BiznesAlert.pl, wyrażają obawę, że to na nich spadnie koszt reformy sektora.

"Nie chcemy dopuścić do sytuacji, by - tak jak w roku 2015 - wszelkie ciężary związane z przekształceniami spółek węglowych spadły na załogi kopalń. To nie załogi blokują odbiór węgla przez spółki energetyczne, to nie załogi podejmowały decyzje o kierunkach rozwoju PGG, więc to nie załogi powinny być obarczane konsekwencjami tych działań" - piszą autorzy listu.