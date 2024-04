Zwolnił 1500 osób. Jest zaskoczony zakłóceniami w firmie

W grudniu 2023 roku, popularny serwis muzyczny Spotify podjął decyzję o zwolnieniu 1500 osób, co stanowiło 17 procent całkowitej liczby zatrudnionych w firmie . Cztery miesiące później, dyrektor generalny Spotify, Daniel Ek, przyznał, że był zaskoczony skalą wpływu, jaki ta redukcja etatów miała na działanie firmy.

Daniel Ek podkreślił , że firma odczuła finansowo pięciomiesięczne odprawy, które musiał otrzymać każdy zwolniony pracownik. Jednak to nie był największy problem, z jakim firma musiała się zmierzyć.

Wielkie zwolnienia w Spotify

W grudniu 2023 roku, Daniel Ek poinformował, że muzyczny gigant Spotify zwolni 1500 osób. "Biorąc pod uwagę rozbieżność między naszym celem finansowym a obecnymi kosztami, zdecydowałem, że jest to najlepsza opcja, aby osiągnąć nasze cele" – oświadczył w komunikacie prasowym.

Jednak to nie były pierwsze zwolnienia w firmie w 2023 roku. Na początku tego samego roku, Spotify ogłosił 6-procentową redukcję etatów. "Chociaż uważam, że jest to właściwe działanie dla naszej firmy, rozumiem, że będzie to niezwykle bolesne dla naszego zespołu" – podkreślił wówczas szef Spotify.