Zwrot towaru zakupionego przez internet — jakie prawa Ci przysługują?

W jaki sposób zwrócić towar zakupiony przez internet?

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dokonania zakupu. O tym uprawnieniu mówi się jako o prawie zwrotu towaru, który jest regulowany przez ustawę o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. Aby skorzystać z tego prawa, umowa musi być zawarta na odległość, dlatego obejmuje zakupy dokonywane przez internet, mailowo czy telefonicznie.

Konsument musi złożyć odpowiednie oświadczenie, by zwrócić niechciany towar. Najczęściej sprzedawcy mają przygotowany gotowy formularz, który często dołączany jest do zakupów lub wysyłany elektronicznie. W tym drugim przypadku sprzedający powinien potwierdzić otrzymanie oświadczenia od kupującego. Formularz zwrotu można przygotować także samodzielnie, jednak ważne jest, by zawierał takie elementy jak:

numer zamówienia,

datę zamówienia,

numer faktury lub paragonu,

dane osobowe i teleadresowe klienta,

numer konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot,

nazwę i ilość towaru,

cenę brutto,

przyczynę zwrotu (nie musi zostać podana),

podpis klienta.

Ile jest czasu na zwrot towaru zakupionego przez internet?

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość uznaje się ją za niezawartą. Kupujący zobowiązany jest do wysłania towaru i musi to zrobić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia.

Sprzedający może jednak zobowiązać się do samodzielnego odbioru towaru, jednak ma to miejsce wyłącznie wtedy, gdy przedmiot transakcji został dostarczony do miejsca zamieszkania konsumenta, a charakter produktu uniemożliwia zwykłą przesyłkę (np. ze względu na wielkość produktu).

Sprzedający jest zobligowany do niezwłocznego zwrotu środków i ma na to maksymalnie 14 dni od momentu otrzymania oświadczenie kupującego. Sprzedawca może wstrzymać się z dokonaniem wypłaty do momentu otrzymania rzeczy z powrotem lub do otrzymania dowodu wysyłki.

Kto ponosi koszty zwrotu towaru zakupionego przez internet?

Trzeba pamiętać o tym, że to konsument ponosi koszty przesyłki zakupionego towaru do sprzedawcy, o ile został o tym poinformowany. Sprzedawca jednak musi zwrócić koszty dostarczenia przedmiotu do konsumenta. Często sklepy internetowe zachęcają potencjalnych klientów darmowymi zwrotami, dlatego zawsze przed zakupem warto upewnić się, po czyjej stronie są koszty ponownej wysyłki towaru.

Kiedy nie można odstąpić od umowy?

Należy wiedzieć, że nie każdy produkt można zwrócić i nie w każdej sytuacji. Towar, jeśli został odpakowany i sprawdzony, może zostać zwrócony, jednak gdy zaczął być używany, może to być powodem odmowy przyjęcia zwrotu. Istnieje także kategoria produktów, których nie można zwrócić na podstawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Są to m.in. produkty, które ulegają szybkiemu zepsuciu i mają krótki termin przydatności, towary wyprodukowane zgodnie ze specyfikacją konsumenta, artykuły, które nie nadają się do zwrotu ze względów higienicznych czy zapieczętowane nagrania dźwiękowe, wizualne czy oprogramowanie komputerowe.

Problematyczny będzie także odstąpienie od umów zawartych na odległość dotyczących usług w zakresie zakwaterowania, najmu samochodów, przewozu rzeczy, gastronomii czy usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami kulturalnymi, jeśli w umowie został oznaczony dzień albo okres świadczenia usługi.

Zakup towaru za granicą

Wszystkim konsumentom krajów Unii Europejskiej przysługuje takie samo prawo do dostąpienia od umowy zawartej na odległość, dlatego termin 14 dni będzie obowiązywał we wszystkich krajach członkowskich.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Business porady gospodarka

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.