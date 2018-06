Kwieciński o budżecie unijnym: "Nie zamierzamy konkurować z Włochami"

- Ten budżet nie jest dobrze zaprojektowany - powiedział w rozmowie z money.pl minister Jerzy Kwieciński o planowanym podziale unijnych środków w nowej perspektywie finansowej. Szef resortu infrastruktury i rozwoju podkreślił jednocześnie, że Polska nie chce konkurować o pieniądze z Włochami czy innymi krajami.

Minister Kwieciński odniósł się też do słów premiera Węgier Victora Orbana, który zapowiedział, że jego kraj może w najbliższej perspektywie finansowej więcej wpłacać do unijnej kasy niż z niej brać.

- Życzę tego Węgrom, ale trudno im o to będzie w tej najbliższej perspektywie finansowej - powiedział Kwieciński, podkreślając, że taka sytuacja oznaczałaby wyraźny wzrost zamożności Węgier.

Zaznaczył, że także celem Polski w dłuższej perspektywie jest, by być na wysokim poziomie rozwoju, co wiązać się będzie z dopłacaniem do budżetu unijnego.

Kwieciński podkreślił również, że Polska nie zamierza konkurować z Włochami o fundusze z unijnej kasy, bo są tam też problemy, które powinny być rozwiązane. Zaznaczył, że rozwiązywanie problemów nie powinno odbywać się kosztem innych krajów.

