Debata ekspercka o rynku venture capital w Polsce. Money.pl na Impact '18

To okazja do spotkania liderów innowacji, a także możliwość zapoznania się z metodami skutecznej współpracy zmierzającej do kreowania cyfrowej przyszłości.

Wśród ponad 250 speakerów Impact'18 są najważniejsi przedstawiciele administracji publicznej, począwszy od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i reprezentantów kluczowych dla rozwoju gospodarki ministerstw, poprzez naukowców, po reprezentantów największych firm, które w realny sposób zmieniają naszą rzeczywistość.

Wydarzenie ma miejsce w Krakowie i trwa dwa dni - 13-14.06, obejmując tematyką 8 ścieżek tematycznych: 5G economy & future of IoE (przekrojowa ścieżka dotycząca relacji nauki z gospodarką), Industry 4.0, Fintech, Science to business, Digital state, Biotechnology & digital health, Transportation, energy & environment, Retail & ecommerce.

Dodatkowo podczas serii wydarzeń towarzyszących na Impact'18 uczestnicy mają realną szansę nie tylko zdobywania wiedzy od najlepszych, ale też budowanie sieci współpracy. Lista wydarzeń obejmuje m.in. sesję promującą najlepsze start-upy w Europie (Startup4export), serię spotkań między biznesem inwestorami, start-upami, naukowcami i administracją (Impact link), dyskusje ekspertów poszukujących korzystnych rozwiązań dla interesariuszy (roundtables), spotkania B2B partnerów komercyjnych ze strat-upami i wiele innych.

