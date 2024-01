Abonament nie tylko za radio i telewizor. Poczta stawia sprawę jasno

Bar 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Śmiać się czy płakać. Tak to jest jak sąd zajmuje się sprawami, o których nie ma pojęcia. Komputer do odbioru radia lub TV? O czym oni gadają. Co ma do tego Internet. I czy każdy musi mieć smartfona? Kij w oko.