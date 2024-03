Adam Glapiński: "wynagrodzenie mam chyba najniższe w historii wszystkich prezesów"

Podczas czwartkowej konferencji prasowej po posiedzeniu RPP Adam Glapiński zabrał głos ws. doniesień medialnych na swój temat. - Z takich rzeczy, co ostatnio biegają: niezwykle wysokie zarobki prezesa NBP , który sobie sam daje nagrody i premie. Trudno z tym polemizować, bo to jest tak absurdalne - skomentował.

- Powiem jednym zdaniem, żeby było krótko. Jak przeliczamy łączne roczne wynagrodzenie prezesa, publikowane na naszych stronach, to jest to wynagrodzenie roczne, łączne ze wszystkich tytułów. Poza uczelnią, to jest co innego. W przeliczeniu na średnie wynagrodzenie w kraju z rocznika statystycznego to ja mam chyba najniższe w historii wszystkich prezesów - stwierdził Adam Glapiński.