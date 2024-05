Aktywista triumfuje w batalii sądowej z o. Rydzykiem. "Bach! Przyklepane!"

Nastolatek rzucił rękawicę o. Rydzykowi

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który nakazał fundacji udzielenie zaległych informacji i pokrycie kosztów postępowania. Rauhut nie spodziewał się jednak, że żądane dane zostaną mu udostępnione, dlatego skierował wnioski o dostęp do informacji publicznej w tej sprawie również do innych podmiotów, m.in. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i spółek Skarbu Państwa. Wówczas o. Rydzyk złożył skargę kasacyjną do NSA od niekorzystnego dla siebie wyroku.