Analiza poranna - Czy Fed zdecyduje się zatrząść rynkiem?

Do bardziej agresywnego poluzowania polityki monetarnej nie są jednak przekonani nawet najbardziej gołębio nastawieni przedstawiciele FOMC, którzy uważają, że nie uzasadnia tego relatywnie dobra kondycja gospodarcza w USA. Wskazuje to zatem na przestrzeń do jastrzębiego zaskoczenia. Dużo w tym względnie zależeć będzie od komunikatu i wydźwięku konferencji prasowej po posiedzeniu. W perspektywie do końca roku rynek spodziewa się trzech 25-punktowych obniżek stóp i pytanie czy Komitet będzie chciał sprostać tym oczekiwaniom. Publikowane od ostatniego posiedzenia dane z amerykańskiej gospodarki wypadły lepiej od prognoz, również w przypadku dynamiki cen, co nie przemawia za agresywnym cięciem stóp. Faktem jest, że kondycja światowej gospodarki się pogarsza, co ciąży koniunkturze w przemyśle, a ryzyka związane z eskalacją wojny handlowej są spore. Sytuacja na amerykańskim rynku pracy jest jednak świetna, a nastroje gospodarstw domowych rzadko kiedy były tak dobre, co potwierdza wczorajszy odczyt Conference Board

i jego skokowy wzrost w lipcu do 135.7 pkt. z 124.3 pkt., częściowo napędzany oczekiwaniami na cięcie stóp procentowych. Ich obniżka o 25 punktów bazowych podczas dzisiejszego posiedzenia, nie powinna spowodować trzęsienia ziemi na rynkach finansowych, w przeciwieństwie do każdej innej decyzji w postaci głębszego cięcia lub wstrzymania się z tym do wrześniowego posiedzenia. EBC na wrzesień zapowiedział cały pakiet działań stymulacyjnych i w sytuacji gdyby Fed obniżył koszt pieniądza bez wskazania potrzeby kolejnej obniżki, wspólna waluta może dalej tracić względem USD. Momentum wzrostowe w USA pozostaje bowiem na zdecydowanie wyższym poziomie niż w strefie euro.