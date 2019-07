Analiza poranna - Funt spada w przepaść

Wczorajsza przecena funta przekraczała 1%, podczas gdy dzisiejsze spadki są niewiele mniejsze. Rynek wycenia scenariusz twardego Brexitu, gdyż mimo tego, że strony są skore do rozmów to jednak przedstawione przez Borisa Johnsona warunki, w tym odrzucenie rozwiązania dotyczącego granicy z Irlandią czy uczestnictwo w obszarze wolnego handlu są nieakceptowalne przez Unię. Dlatego też inwestorzy zaczynają wyceniać najgorszy scenariusz. Johnson zagroził również, że nie przystąpi do rozmów dopóki Unia nie zgodzi się na ponowne otwarcie całego procesu negocjacyjnego. Rozmowy prowadzone są zatem w twardym tonie, przez co ucieczka inwestorów od brytyjskiej waluty nie powinna nikogo dziwić. Dodatkowo w czwartek zakończy się posiedzenie Banku Anglii, który dotychczas komunikował, że znajduje się w bardzo rozłożonym w czasie cyklu podwyżek stóp procentowych. Przedstawiciele jastrzębiego skrzydła zaczęli łagodzić przekaz z związku z pogarszającymi się danymi w gospodarce, które są wynikiem niepewności związanej z

warunkami wyjścia. Jeśli potwierdzi się to w oficjalnym komunikacie może dojść do zdynamizowania tempa spadków brytyjskiej waluty, a para GBPUSD podążyć dalej w kierunku 1.20, gdzie znajdują się minima z początku 2017. Bliska perspektywa niekontrolowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, na którą Bank Anglii musiałby zareagować mogłaby sprowadzić notowania funta znacząco niżej.