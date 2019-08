Analiza poranna - Kapryśny Trump

Nowe taryfy w wysokości 10% mają być nałożone na import nieoclonych jeszcze towarów o wartości 300 mld USD. Zapowiedź ta była o tyle zaskakująca, że w końcówce czerwca kiedy na szczycie G20 Donald Trump spotykał się prezydentem Xi deklarował, że do czasu kiedy będą trwały rozmowy powstrzyma się od wprowadzania nowych ceł. Trump teraz jednak uznał, że tempo negocjacji jest niewystarczające, a strona chińska nie wywiązuje się ze zobowiązania zwiększenia ilości kupowanych produktów rolnych. Wczorajszy tweet był zatem ogromnym zaskoczeniem, zdecydowanie podnoszącym niepewność w trwającej wojnie handlowej i to nie tylko z Chinami. Nieprzewidywalność amerykańskiego prezydenta może również dać się we znaki podczas rozmów z Unią. Po piątej nad ranem pojawiły się informacje nt. wystąpienia Trumpa nt. relacji handlowych z Unią, co w bardzo krótkim czasie przełożyło się na blisko 100 punktowy spadek kontraktu terminowego na główny indeks niemieckiej giełdy. Wall Street zakończył wczorajszą sesję na blisko 1% minusie,

co w przypadku S&P 500 przełożyło się na spadek poniżej wsparcia na 2960 pkt. Jego przebicie może natomiast otworzyć drogę do przeceny w kierunku 2800 pkt. Za wzrostem awersji do ryzyka przemawia nie tylko eskalacja wojny handlowej osłabiająca nadzieje na odbicie koniunktury gospodarczej w drugiej połowie roku, ale również relatywnie jastrzębia retoryka ze strony Fed. Wyższe cła przekładające się na spowolnienie koniunktury gospodarczej powinny skłaniać Fed do dalszego łagodzenia polityki monetarnej. Od wczoraj notowania USD pozostają pod presją, a para EURUSD wraca w kierunku 1.11.