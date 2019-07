Analiza poranna - Nadzieje na odbicie w Chinach

2% r/r z 6.4% r/r w pierwszych trzech miesiącach 2019 r., podczas gdy konsensus zakładał spadek do 6.3% r/r, to jednak rynek ucieszył się bardziej z solidnych czerwcowych danych o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, które wskazują, że stymulacja chińskich władz daje pozytywny skutek. Produkcja przemysłowa odbiła do 6.3% r/r z 5.0% i oczekiwań na poziomie 5.2% r/r. Sprzedaż detaliczna wzrosła natomiast do 9.8% r/r z 8.6% r/r i mediany prognoz rynkowych na poziomie 8.3% r/r. Dane te dają nadzieję, że druga połowa roku może przynieść wzrost aktywności gospodarczej, co pozytywnie wpływa na sentyment wśród inwestorów. Na rynku walutowym po lepszych od oczekiwań danych z Chin pozytywnie wyróżniają się waluty antypodów. Kurs AUDUSD zbliża się do strefy kluczowego oporu powyżej 0.70, podobnie jak para NZDUSD. Na rynku akcyjnym sentyment również jest wyśmienity, a kontrakt terminowy na S&P 500 kreśli nowe ekstrema powyżej 3020 pkt. Niemiecki Dax świetnie rozpoczyna poniedziałkowy handel wracając powyżej

12400 pkt. i odrabiając tym samym część ubiegłotygodniowej przeceny, co zmniejsza nieco zarysowaną w ostatnim czasie sporą dysproporcję pomiędzy indeksami w USA, a tymi na Starym Kontynencie. Parkiety w USA wspierane były nadziejami na cięcie stóp, podczas gdy w giełda w Niemczech traciła w związku z komunikatami płynącymi ze spółek wskazującymi na spadek zysków.