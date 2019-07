Analiza poranna - Najważniejsze dla Fed dane przed lipcową decyzją

Będą one bowiem jednymi z najistotniejszych publikacji przed zbliżającą się wielkimi krokami decyzją Fed, po której rynek zgodnie spodziewa się cięcia kosztu pieniądza co najmniej o 25 punktów bazowych, a przedstawiciele FOMC nie są do tego do końca przekonani, co słychać w ich komentarzach. Dzisiejsze dane mają potencjał do tego aby wyjaśnić tę sytuację. W przypadku utrzymania odnotowanego w maju poziomu zatrudnienia zbliżonego do 75 tys. wydaje się, że obniżka stóp będzie przesądzona, gdyż oznaczałoby to znaczące spowolnienie tempa kreacji nowych miejsc pracy wobec odnotowanego w 2018 roku średniomiesięcznego wzrostu przekraczającego 200 tys. Oczywiście nie będzie oznaczać to, że amerykańska gospodarka wchodzi w recesję, gdyż taki wzrost zatrudnienia jest wystarczający do tego aby utrzymać stopę bezrobocia na historycznych minimach na 3.6%, ale przy niskiej inflacji daje to przestrzeń do cięcia stóp procentowych. Gdyby jednak liczba nowych miejsc pracy okazała się zbliżona do 160 tys. lub była wyższa,

wątpliwości przedstawicieli Fed co do konieczności szybkich obniżek stóp procentowych pozostałyby. W przypadku stopy bezrobocia rynek spodziewa się utrzymania wskaźnika na poziomie 3.6%, a jeśli chodzi o wzrost płac efekty statystyczne przemawiają za odbiciem dynamiki wynagrodzeń do 3.2% r/r z 3.1% r/r odnotowanych w maju.