Analiza poranna - Ostatnia prosta brytyjskiej kampanii

Kampania na Wyspach nabiera więc tempa, a liderzy największych partii przypominają o swoich głównych komunikatach. Boris Johnson odwiedzając kolejne regiony Zjednoczonego Królestwa zapewnia, że jest jedynym gwarantem realizacji Brexitu. Z kolei Partia Pracy pod przywództwem Jeremiego Corbyna stara się zachęcić wyborców obietnicami podniesienia wydatków rządowych, oraz powołania organów dbających o rozwój Wielkiej Brytanii poza Londynem. Ostatnie sondaże wskazują na zwycięstwo Konserwatystów i chociaż przewaga nad Laburzystami różni się pomiędzy tymi badaniami, sugerują one, że Boris Johnson pozostanie na stanowisku premiera. Po wynikach z 2017 roku wiemy jednak, że do sondaży podchodzić należy z odpowiednią dozą ostrożności, co oznacza, że ryzyko silniejszych ruchów na rynku w najbliższych dniach jest znaczne. Zdecydowane zwycięstwo Konserwatystów oznaczać będzie, że Boris Johnson powinien bez trudu uzyskać wystarczające poparcie w parlamencie do podpisania umowy z Unią Europejską i z końcem stycznia

Brytyjczycy mogliby opuścić Wspólnotę. Przegrana bądź tylko nieznaczna przewaga w parlamencie może sprawić, że brytyjscy decydenci nadal nie będą w stanie wypracować jednego zdania na temat dalszych relacji z UE i w kwestiach Brexitu powrócimy do punktu wyjścia. Taki scenariusz stałby się bez wątpienia ciężarem dla funta. Na chwilę obecną perspektywa kolejnego impasu wydaje się jednak dość odległa i kabel powoli pnie się w górę. Obecnie testowany jest opór wyznaczony przez szczyt z maja tego roku, a także zniesienie połowy ruchu spadkowego rozpoczętego w kwietniu 2018 roku.