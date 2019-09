Analiza poranna - Perspektywa porozumienia nie taka szybka

Informację tę rynek bardzo dobrze odebrał, co w trakcie sesji azjatyckiej przełożyło się na zdecydowany spadek awersji do ryzyka, a kontrakt terminowy na S&P 500 wybił się powyżej sierpniowych maksimów na 2950 pkt. Wcześniej jednak strony mówiły o możliwości spotkania we wrześniu. Październikowy termin może zatem być odbierany jako dość odległy w czasie ze względu na wiele szczegółów koniecznych do dopracowania. Z tego powodu euforyczna pierwsza reakcja wydaje się być nieco na wyrost. W tym miesiącu rozmowy mają być jeszcze prowadzone na niższym szczeblu w celu zbudowania gruntu pod wizytę chińskiej delegacji w Waszyngtonie. Uwzględniając jak bardzo dynamiczne bywały negocjacje handlowe, trudno więc zakładać, że na przestrzeni najbliższego miesiąca żaden komentarz eskalujący konflikt handlowy nie wypłynie. Perspektywa takiego scenariusza powinna nieco tonować nastroje związane z szansami na porozumienie handlowe.

Za wzrostem apetytu na bardziej ryzykowne aktywa w dniu wczorajszym przemawiała jeszcze porażka Boris Johnsona dotycząca rozpisania wcześniejszych wyborów. Parlament zobowiązał go zawarcia porozumienia z Unią przed szczytem w dniach 17-18 października, w przeciwnym razie będzie on zmuszony wysunąć prośbę o kolejne odroczenie w czasie Brexitu do 31 stycznia 2020. W efekcie tego notowania GBPUSD wróciły powyżej 1.22. Oddalenie bezumownego wyjścia zwiększa szanse na dalsze wzrosty funta w kierunku 1.25. Dodatkowo rozmowy koalicyjne we Włoszech przyniosły oczekiwany rezultat i Ruch 5 Gwiazd utworzy nowy rząd z Partią Demokratyczną, co oddala perspektywy dojścia do władzy eurosceptycznej Ligii Północnej. Rozwój sytuacji politycznej we Włoszech oraz porażka Borisa Johnsona, przy nadszarpniętym wizerunku dolara po kiepskich sierpniowych wskaźnikach koniunktury daje szansę na stabilizację notowań głównej pary walutowej powyżej 1.10. Największym czynnikiem ryzyka w tym przypadku pozostaje teraz wynik

przyszłotygodniowego posiedzenia EBC, niemniej jednak rynek zdążył już wycenić duży impuls ze strony europejskich bankierów centralnych.

Deeskalacja ryzyk handlowych przekładająca się na poprawę sentymentu rynkowego niewiele zmieniła w kontekście rynku złota, które cały czas pozostaje w okolicy 6-letnich maksimów w obszarze 1550 USD za uncję, a perspektywa przyszłotygodniowego posiedzenia EBC, może jeszcze dalej napędzać jego notowania. Na rynku ropy naftowej po wczorajszych wzrostach do 56 USD za baryłkę WTI, którym sprzyjały lepsze dane PMI dla sektora usługowego, dziś sytuacja się stabilizuje. Wczorajszy raport API wskazał na wzrost zapasów paliw, co jeśliby się potwierdziło w dzisiejszych oficjalnych danych powinno ograniczać przestrzeń do wzrostów notowań czarnego złota.

