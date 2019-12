Analiza poranna - Porozumienie bez konkretów

Trudno jednak doszukać się tutaj konkretów. Z ostatnich doniesień wywnioskować można było przede wszystkim to, że planowane na wczoraj podniesienie taryf nie zostanie wprowadzone, przynajmniej na chwilę obecną. Wstępne porozumienie pomiędzy tymi krajami zakłada, że Amerykanie cofną część wprowadzonych wcześniej ceł na dobra sprowadzane z Państwa Środka, a Chińczycy zwiększą skup amerykańskich płodów rolnych. Specjaliści podkreślają jednak, że brak jest tutaj wielu szczegółów dotyczących realizacji tych postanowień. To może tłumaczyć ograniczony ruch na rynkach giełdowych. Poniedziałkowe nastroje wspierają nieco odczyty z Chin. W listopadzie sprzedaż detaliczna w tym kraju wzrosła o 8%, co przekracza zarówno odczyty z poprzedniego miesiąca, jak i prognozy analityków. Dobrze wypadła także dynamika wzrostu produkcji przemysłowej, która osiągnęła 6.2%. To pokazuje, że zeszły miesiąc wypadł dość korzystnie, pomimo toczącej się wojny handlowej z USA. Jeżeli ta ostatnia zakończyłaby się finalnym porozumieniem, co

według zapewnień ze strony Białego Domu możliwe jest w przyszłym roku, Chińczycy będą w stanie kontynuować wzrost.