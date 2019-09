Analiza poranna - Porozumienie handlowe coraz bliżej?

Ryzyko związane z impeachmentem amerykańskiego prezydenta szybko przestało straszyć rynki, czemu sprzyjały pozytywne komentarze Trumpa dotyczące możliwości zawarcia porozumienia handlowego z Chinami. Jego zdaniem podpisanie nowej umowy może nastąpić szybciej niż niektórym się wydaje, co wspiera scenariusz zdecydowanego zbliżenia stanowisk podczas październikowych negocjacji. Dodatkowo osiągnięto częściowe porozumienie handlowe z Japonią. O ile sektor motoryzacyjny w dalszym ciągu pozostaje kością niezgody i negocjacje w tej sprawie jeszcze trwają, to jednak w kwestii produktów rolnych czy cyfrowych taryfy zostały zniesione, co powinno również dobrze nastrajać inwestorów przed negocjacjami z Chinami. W efekcie S&P 500 podjął nieudaną próbę powrotu powyżej 3000 pkt., a wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się w okolicy poziomu odniesienia. Indeksy jednak cały czas pozostają pod presją, a dzisiejsza sesja na Starym Kontynencie rozpoczyna się w czerwieni. Inwestorzy bowiem pamiętają o zmiennej naturze

amerykańskiego prezydenta oraz sygnałach pogorszenia koniunktury w światowej gospodarce.