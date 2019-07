Analiza poranna - Powell sprostał oczekiwaniom

Komunikat Powella został odebrany jednoznacznie jako zapowiedź cięcia kosztu pieniądza, co wsparło rynki ryzykownych aktywów oraz uderzyło w dolara. Najważniejszymi punktami wystąpienia było wskazanie na ryzyko dłuższego, w stosunku do wcześniejszych oczekiwań, pozostania inflacji na niskim poziomie oraz odniesienie do pogarszającej się globalnej koniunktury mogącej negatywnie wpływać na gospodarkę Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z oczekiwaniami opublikowane minutki pokazały, że wśród części amerykańskich bankierów centralnych zaczęło wybrzmiewać przekonanie o konieczności obniżenia poziomu stóp procentowych. Perspektywa luzowania polityki monetarnej powinna w najbliższym czasie sprzyjać dalszym wzrostom na Wall Street, jednak ponowne przesunięcie się oczekiwań w stronę cięcia kosztu pieniądza o 50 punktów bazowych pozostawia pole do pewnego rozczarowania ze strony inwestorów. Bazowym scenariuszem Powella jest bowiem w dalszym ciągu solidny wzrost gospodarczy oraz utrzymywanie się korzystnej sytuacji na rynku

pracy. Z mniejszą skalą entuzjazmu mamy do czynienia w przypadku inwestorów europejskich. Podczas gdy indeks S&P500 wdrapuje się na nowe szczyty, DAX pozostaje w okolicy 12.400 pkt., oddalając się wczoraj kolejny dzień z rzędu od ostatnich maksimów. Powyższą sytuację należy wiązać z ostatnimi problemami jakie przeżywają niektóre spółki wchodzące w skład niemieckiego indeksu, wśród których należy wymienić m.in. znaczące obniżenie prognoz zysku na 2019 rok przez BASF, będącym największym przedsiębiorstwem chemicznym na świecie. Sentymentu na europejskich parkietach z pewnością nie wspomaga również wszczęcie przez Biały Dom śledztwa dotyczącego wprowadzenia przez Francję podatku od usług cyfrowych uderzającego przede wszystkim w amerykańskich gigantów internetowych.