Analiza poranna - Powell studzi oczekiwania odnośnie obniżek stóp procentowych

Jedyną zmianą było obniżenie IOER o 5 punktów bazowych, co jednak traktować należy jedynie w kategorii technicznego dostosowania. W przypadku wczorajszego posiedzenia uwaga uczestników rynku skupiła się więc na konferencji prasowej. Jerome Powell podczas swojego wystąpienia podkreślił, że gospodarka ma się dobrze, a czynniki sprawiające, że inflacja utrzymuje się poniżej celu są jedynie przejściowe, w związku z czym można spodziewać się odbicia dynamiki wzrostu cen w dalszej części roku. Odnośnie przyszłego kształtu stóp procentowych, mogliśmy usłyszeć, że ich obecny poziom jest odpowiedni i w najbliższej przyszłości bankierzy centralni nie planują zmian w tym zakresie - ani w górę, ani w dół. Szczególnie ważna wydaje się teraz to druga opcja, biorąc pod uwagę powtarzające się naciski ze strony prezydent Donalda Trumpa, który życzyłby sobie luźniejszej polityki monetarnej. W tym kierunku wydają się spoglądać także uczestnicy rynku, którzy coraz chętniej wyceniają obniżkę kosztu kapitału. Według obecnej

wyceny, Fed może podjąć taki krok w okolicach III kwartału tego roku. Taką perspektywę wyraźnie próbował jednak odłożyć Jerome Powell, co nie spodobało się inwestorom giełdowym. Bardziej jastrzębie stanowisko od oczekiwanego w połączeniu z podkreśleniem spowolnienia w biznesie i wydatkach gospodarstw domowych sprawiło, że główne indeksy cofnęły część ostatnich wzrostów, kończąc wczorajszą sesję poniżej kreski. Chociaż S&P 500 zdołał wyznaczyć kolejne, rekordowe poziomy w trakcie handlu, wczorajsza sesja była w przypadku tego indeksu najgorszą od ponad miesiąca. Straty nie ominęły także przemysłowego Dow Jonesa i Nasdaqa.