Analiza poranna - RBA bije w gołębie tony

Sentyment wobec bardziej ryzykownych aktywów w przedświątecznym tygodniu pozostaje bardzo dobry, a główne indeksy znajdują się na 5-miesięcznych maksimach. Opublikowane jak dotąd wyniki amerykańskich banków wskazują, że rozpoczynający się sezon nie musi być tak kiepski jak rynek się tego obawiał. Choć opublikowane w dniu wczorajszym przychody zarówno Goldman Sachs jak i Citigroup okazały się niższe od prognoz, to jednak w obydwu przypadkach zysk na akcję przebił oczekiwania, podobnie jak wcześniej Wells Fargo oraz JP Morgan. Wydaje się, że sentyment rynkowy w dalszej części tygodnia w większym stopniu zależeć będzie od publikowanych danych z gospodarki, które mogą łagodzić lub podsycać obawy związane ze spowolnieniem gospodarczym. Wczorajsze komentarze amerykańskiego sekretarza skarbu USA Stevena Mnuchina nie wskazują na szybkie zakończenie rozmów handlowych. Choć jak wczoraj stwierdził znaczący postęp został osiągnięty, to jeszcze wiele jest do zrobienia, w tym głównie rozwiązanie kwestii egzekwowania

przyjętych ustaleń. Odmowa komentarza nt. przywrócenia niższych stawek celnych na import dóbr z Chin wskazuje, że rozmowy cały czas trwają i jest to jeden z głównych argumentów strony amerykańskiej. W dniu dzisiejszym z publikowanych wyników uwaga będzie skupiać się na rezultatach Netflixa, które poznamy po zamknięciu sesji i mogą zwiększyć zmienność w przypadku technologicznego Nasdaqa. Z danych publikowanych w USA najważniejszy jest marcowy odczyt produkcji przemysłowej, który w przypadku silniejszego odchylenia od oczekiwań rynkowych ma szansę stać się powodem wzrostu zmienności.