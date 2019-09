Analiza poranna - Ropa utrzymuje się na podwyższonym poziomie

Sytuacja na rynku ropy naftowej po weekendowym ataku na pole naftowe w Arabii Saudyjskiej nie ulega zbytniemu uspokojeniu, a baryłka WTI wyceniana jest powyżej 62 USD. Utrzymują się bowiem obawy, że odbudowa produkcji może potrwać dłużej niż wstępnie zakładano i będzie to generować deficyt na globalnym rynku. Jak na razie retoryka związana z konfliktem na Bliskim Wschodzie nie jest przesadnie ostra. Choć pierwsze komentarze zarówno z USA jak i Arabii Saudyjskiej wskazywały na Iran, to jednak nie ma oficjalnych oskarżeń, co nie podnosi ryzyka konfliktu zbrojnego w rejonie, który mógłby potencjalnie wydźwignąć notowania czarnego złota na zdecydowanie wyższe poziomy. Gotowość innych producentów ropy do zasypywania dziury w podaży na rynku ropy powinna przyjąć korekcie notowań.