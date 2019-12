Analiza poranna - Rynki w stanie oczekiwania

Spadkami handel rozpoczyna się na Starym Kontynencie, gdzie kontrakty na niemiecki indeks Dax znalazły się w okolicach 13000 pkt. Sytuacja na rynkach finansowych jest wynikiem m.in. dalszego braku rozstrzygnięć w kwestii stosunków handlowych pomiędzy Chinami i USA. Inwestorzy w rosnącym napięciu oczekują na sygnały, które napływać będą ze strony negocjatorów. Niepewność podnoszą także czwartkowe wybory w Wielkiej Brytanii, szczególnie biorąc pod uwagę topniejącą przewagę Konserwatystów, na którą wskazują ostatnie sondaże. Tymczasem kolejna seria przesłuchań w sprawie procesu impeachmentu Donalda Trumpa nie przyniosła przełomu. Przesłuchania te stanowiły wstępną fazę procesu, która pozwolić miała na ostateczne sformułowanie zarzutów. Według ostatnich doniesień agencji Bloomberg, dzisiaj Demokraci mają przedstawić dwa wykroczenia, będące podstawą do usunięcia prezydenta z urzędu. Akty oskarżenia odnosić się mają do nadużycia władzy, a także do utrudniania prac Kongresu. Kolejnym krokiem będą głosowania w Izbie

Reprezentantów, oraz w Senacie. Szczególnie te ostatnie powinny uspokajać Donalda Trumpa, gdyż większość mandatów w tej izbie należy do Republikanów.