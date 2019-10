Analiza poranna: Saga związana z Brexitem trwa nadal

W oczekiwaniu na decyzję UE dotyczącą kolejnej daty odsunięcia w czasie Brexitu notowania funta pozostają stabilne, a para GBPUSD pozostaje poniżej 1.29. Brytyjski rząd w sytuacji gdyby Bruksela dała dodatkowy czas do końca stycznia opowiada się za przeprowadzeniem przedterminowych wyborów 12 grudnia. Ryzyko niekontrolowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii w obecnej sytuacji pozostaje znikome, niemniej jednak wcale nie pomaga to notowaniom funta, bowiem kolejny przedłużający się proces wyjścia zwiększa niepewność i ogranicza aktywność inwestycyjną, co negatywnie przekłada się na wzrost gospodarczy.

Spadek ryzyk związanych z niekontrolowanym wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii w połączeniu z pozytywnym tonem amerykańsko-chińskich rozmów handlowych wspiera notowania bardziej ryzykownych aktywów. Dziś dalej dyskutować będą wyżsi przedstawiciele obydwu stron, a Chiny mają optować za wycofaniem ceł nałożonych we wrześniu i tych planowanych na grudzień. Dodatkowo w kierunku wzrostów na Wall Street oddziałują dość dobre wyniki spółek z sektora technologicznego za III kw. W efekcie kontrakt terminowy na S&P 500 wrócił powyżej 3000 pkt., co wpisuje się w scenariusz zaatakowania szczytów wszechczasów. Opublikowane w dniu wczorajszym wstępne dane PMI za październik, które okazały się nieco lepsze od prognoz niwelują obawy związane ze spowolnieniem gospodarczym w USA. W ostatnich dniach na rynku akcyjnym pozytywnie wyróżnia się jednak niemiecki Dax, który po wybiciu tegorocznych szczytów zmierza w kierunku 13000 pkt. mimo zapaści niemieckiego sektora przemysłowego. Jak wynika z danych Markit wstępny wskaźnik dla

przemysłu w Niemczech w październiku odbił jedynie minimalnie i wyniósł 41.9 pkt. wobec 41.7 pkt. odnotowanych we wrześniu. Wczorajsze posiedzenie EBC, ostatnie pod przewodnictwem Mario Drogiego zgodnie z oczekiwaniami obyło się bez większych niespodzianek. Wszystkie parametry polityki pieniężnej zostały utrzymane na niezmienionym poziomie. Prezes EBC wskazywał podobnie jak w zeszłym miesiącu na negatywne czynniki ryzyka i gotowość do dalszego luzowania polityki monetarnej. Zgodnie z oczekiwaniami zakończyło się również posiedzenie Norges Banku. Tymczasem w Szwecji, Riksbank utrzymał chęć podwyższenia w najbliższym czasie stóp procentowych i odejścia tym samym od ich negatywnego poziomu, jasno sugerując, że najbardziej realnym terminem na podwyżkę kosztu pieniądza jest grudzień. Nie na wiele pomogło to jednak notowaniom korony szwedzkiej, która w dniu dzisiejszym ponownie przechodzi do defensywy, a kurs EURSEKa wraca powyżej 10.70. W dniu dzisiejszym uwaga rynków skupiać się będzie na danych niemieckiego

instytutu Ifo oraz finalnym odczycie Uniwersytetu Michigan.