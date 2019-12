Analiza poranna - Świąteczna przerwa

Ostatnia przed świętami sesja na Wall Street zakończyła się wyrysowaniem nowych szczytów wszechczasów dzięki informacjom o planowanym wycofywaniu się przez Chiny części ceł od stycznia. Od początku roku amerykańskie indeksy zyskały blisko 30% i ten wynik zapewne zostanie dowieziony już do końca roku. W sytuacji gdy rozpoczyna się wycofywanie z wprowadzonych taryf, co będzie poprawiać perspektywy wzrostu na 2020 rok, próżno chyba liczyć na większe odreagowanie ostatnich wzrostów, szczególnie, że styczeń powinien przynieść już sfinalizowanie pierwszej fazy porozumienia handlowego z Chinami. O ile 2019 rok był okresem wzrostu obaw wynikających z eskalacji konfliktu handlowego, to 2020 może przynieś odbicie dynamiki PKB związane z ożywieniem wymiany międzynarodowej i wycofywaniem się protekcjonistycznych praktyk. Jesteśmy świadkami najdłuższej w historii hossy na Wall Street, z którą nie sposób walczyć w dłuższym okresie. Potencjalne pojawiające się korekty są tylko wykorzystywane jako okazję do wejścia na długo

i jak na razie nic nie wskazuje alby coś mogło się w tej kwestii zmienić.