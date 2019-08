Analiza poranna - Teraz czas na ruch ze strony Chin

Na rynku walutowym dolar nieprzerwanie pozostaje silny i w środowy poranek zyskuje wobec większości z grona G10. W przypadku notowań EURUSD oznacza to zejście poniżej 1.11 i wpisuje się w utrzymanie momentum spadkowego na tej parze. W ostatnich dniach jedynie piątkowy silny wzrost obaw o dalszą eskalację konfliktu handlowego osłabił notowania dolara przez wzrost szans na cięcia stóp procentowych przez Fed. W środowisku podwyższonej awersji do ryzyka presja na przecenę USD nie powinna być jednak duża ze względu na jego postrzeganie jako relatywnie bezpieczne aktywo. Jeśli chodzi o notowania wspólnej waluty, to trudno tu w najbliższym czasie doszukiwać się pozytywnych ryzyk w górę. Koniunktura gospodarcza pozostaje na niskim poziomie, a zagrożenia związane ze spowolnieniem wzrostu w Chinach w większym stopniu będą ciążyły niemieckiej gospodarce niż amerykańskiej. Dodatkowo przekaz jaki płynie z EBC jest zdecydowanie bardziej gołębi. Wiceprezes Guindos podkreślił w dniu wczorajszym, że poziom stóp procentowych

w strefie euro na ultra niskim poziomie utrzymywany będzie jeszcze przez dłuższy czas. Czynnikiem ryzyka pozostaje również kwestia rozwoju sytuacji politycznej we Włoszech i perspektywa przeprowadzenia wcześniejszych wyborów na jesieni, w których według obecnych sondaży zwyciężyłaby eurosceptyczna Liga Północna. Pod presją znajdują się dziś notowania dolara nowozelandzkiego, który kreśli nowe 4-letnie minima, a notowania NZDUSD spadają w kierunku 0.63. W dobrym świetle prezentują się natomiast notowania funta szterlinga po tym jak brytyjski rząd zauważył szansę wznowienia negocjacji z Unią. Zarówno niemiecka jak i francuska retoryka związana z Brexitem uległa w ostatnim czasie złagodzeniu. Partia Pracy natomiast prowadzi równolegle działania mające na celu niedopuszczenie do niekontrolowanego wyjścia.