Analiza poranna - Teraz faza wyciszenia irańsko-amerykańskiego konfliktu?

Po informacji o przeprowadzonych ostrzałach, które były odpowiedzią na piątkowe zabicie Sulejmaniego nastąpił gwałtowny odwrót od bardziej ryzykownych aktywów, a notowania złota wystrzeliły powyżej 1600 USD za uncję. Podobnie jak szybko pogorszył się sentyment, nastroje się poprawiły. Trump w dość koncyliacyjny sposób wypowiedział się na temat ataków i przyznał, że nic złego się nie stało oraz nikt nie zginął. Oficjalne oświadczenie ma się pojawić dziś w godzinach popołudniowych czasu polskiego, niemniej jednak uspokajający ton wczorajszych tweetów nie rodzi obaw o dalszą eskalację konfliktu zbrojnego. Również strona irańska zakomunikowała, że nocna ofensywa była bezpośrednią konsekwencją piątkowego ataku i w przyszłości każda kolejna agresja spotka się z analogiczną odpowiedzią. Daje to nadzieje, że nie dojdzie do kolejnych ataków, a konflikt będzie wyciszony. Wszystko w tym względzie zależy jednak od dzisiejszego oświadczenia amerykańskiego prezydenta. W sytuacji uspokajającej komunikacji Trumpa inwestorzy

mogą obecnie skupić się na podpisaniu częściowego amerykańsko-chińskiego porozumienia handlowego w przyszłym tygodniu, co jeśli doszłoby do skutku powinno dalej napędzać popyt na bardziej bezpieczne aktywa i sprzyjać wyjściu indeksów na nowe szczyty. Sfinalizowanie pierwszej fazy porozumienia skutkować będzie bowiem wycofaniem się z części wprowadzanych w 2019 roku taryf, co poprawiłoby perspektywy wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach. Sama data podpisania nie jest jeszcze pewna, niemniej jednak chińska delegacja wybiera się do Waszyngtonu w przyszłym tygodniu.