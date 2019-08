Analiza poranna - Trump wciąż straszy

Amerykański prezydent w piątek zasugerował, że nic złego by się nie stało jeśli wrześniowe rozmowy handlowe z Chinami zostałyby odwołane, a on sam nie jest jeszcze gotowy aby podpisać porozumienie handlowe. Wciąż generowana jest zatem niepewność dotycząca dalszego rozwoju konfliktu z Chinami, co przekłada się na aprecjację jena, który znajduje się na tegorocznych szczytach a para USDJPY zmierza w kierunku 105. W okolicy 1500 USD znajdują się notowania złota, które dodatkowo windują oczekiwania na łagodzenie polityki monetarnej przez banki centralne. Mimo dość nieprzyjaznych komentarzy płynących ze strony amerykańskiego prezydenta sentyment na rynku akcyjnym w dalszym ciągu pozostaje bardzo dobry. Nowy tydzień giełdy na Starym Kontynencie rozpoczynają od jednoprocentowych wzrostów, a kontrakt terminowy na S&P 500 pozostaje powyżej 2900 pkt. Elementem, który może hamować przestrzeń do spadków indeksów giełdowych - szczególnie tych w USA - jest przestrzeń do poluzowania polityki monetarnej i utrzymująca się na

relatywnie wysokim poziomie aktywność gospodarcza. Dla porównania aktywność przemysłu w Europie jest na zdecydowanie niższym poziomie, a we Włoszech istnieje duże ryzyko przeprowadzenia wcześniejszych wyborów i przejęcia władzy przez eurosceptyczną Ligę Północną, co zapewne jeszcze bardziej zwiększy ryzyka polityczne i zaostrzy spór z Unią. Istnieje więc sporo zagrożeń w stosunku do obserwowanego na początku tygodnia optymizmu na rynkach. Jak na razie niepokój związany z wojną handlową mogą tłumić zabiegi Ludowego Banku Chin, który stara się stabilizować kurs juana aby jeszcze bardziej nie zaogniać stosunków z USA.