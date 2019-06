Analiza poranna - Trump znowu zaskakuje

Choć dolar próbuje dziś częściowo odreagować piątkowe straty po fatalnych danych z rynku pracy, to jednak coraz bardziej realne cięcia stóp procentowych przez Fed mogą mu ciążyć w średnim terminie. Amerykańscy bankierzy centralni na przestrzeni ostatniego miesiąca zdecydowanie zmienili swoją retorykę. O ile niska inflacja nie była dla nich wystarczającym argumentem do złagodzenia polityki, to już w połączeniu z sygnałami spowolnienia gospodarki już tak. Na rynku walutowym wyróżniają się dziś również notowania japońskiego jena i nie jest to tylko efektem spadku awersji do ryzyka. Haruhiko Kuroda w wyjątkowo gołębim tonie wypowiedział się na temat możliwości poluzowania parametrów, co inwestorzy wzięli pod uwagę chyba tylko z tego powodu, że inne banki centralne coraz mocniej mówią o łagodzeniu polityki. Mimo tego, że spór z Meksykiem zakończył się polubownie, to jednak największym zagrożeniem jest eskalacja konfliktu z Chinami, a na tym froncie przed szczytem G20 w końcówce miesiąca chyba niewiele się już

wydarzy. Niepewność z tym związana będzie ciążyć bardziej ryzykownym aktywom. Poprawa nastojów pomogła również notowaniom ropy, która w przypadku odmiany WTI znalazła się powyżej 54 USD za baryłkę. W piątek Arabia Saudyjska i Rosja potwierdziły już gotowość do przedłużenia okresu obowiązywania limitów produkcyjnych, co nie wywołało zbytniej euforii dlatego też wyjście powyżej 55 USD bez kontynuacji wzrostów na rynku akcyjnym i złagodzenia obaw związanych z wojną handlową, może być trudne.