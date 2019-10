Analiza poranna: Umowa jeszcze nie taka pewna

Początek piątkowej sesji upływa pod znakiem stonowania nadziei związanych z uzyskaniem porozumienia dotyczącego Brexitu pomiędzy Wielką Brytanią a Unią, co wywindowało w dniu wczorajszym kurs GBPUSD do najwyższego poziomu od maja zbliżając go do 1.30. Dziś jednak para ponownie spada poniżej 1.29 wraz z tym jak pojawiają się raczej powściągliwe komentarze dotyczące możliwości przegłosowania wynegocjowanego porozumienia w parlamencie. Głosowanie w tej sprawie odbywać się będzie w dniu jutrzejszym, zatem poniedziałkowe otwarcie na rynku funta prawdopodobnie skutkować będzie pojawieniem się znaczących luk cenowych, o czym osoby zainteresowane tą walutą powinny wiedzieć. Nowa ugoda dla części brytyjskich parlamentarzystów może być postrzegana jako naruszenie integralności terytorialnej Zjednoczonego Królestwa, przez co jej przegłosowanie wcale nie jest jeszcze przesądzone. Gdyby poległa w parlamencie wrócilibyśmy do punktu wyjścia, a Boris Johnson byłby zmuszony wysunąć prośbę o kolejne odłożenie w czasie daty

Brexitu, przez co brytyjska waluta mogłaby oddać zwyżki z ostatnich dni. Jeśli jednak parlament przyjmie umowę dalsze zwyżki notowań GBPUSD w kierunku 1.34 wydają się możliwe.