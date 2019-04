Analiza poranna - W oczekiwaniu na kolejne wyniki

Wielkanocny poniedziałek w większości przypadków nie przyniósł dużych wahań na rynku, niemniej jednak nie dotyczy to notowań ropy naftowej, która wybiła się górą z trwającej od początku kwietnia konsolidacji i dalej wspina się na północ docierając już w przypadku odmiany WTI do 66 USD za baryłkę. Impulsem do tego ruchu była zapowiedź ze strony Białego Domu dotyczących zakończenia wyłączeń spod sankcji wobec Iranu dla części krajów. Termin ten upływa w maju i administracja Donalda Trumpa nie zamierza go przedłużyć. To oznacza, że podaż na rynku zostanie jeszcze silniej ograniczona, co przy niższym wydobyciu ze strony pozostałych państw tzw. grupy OPEC+ oznacza, że w najbliższych miesiącach zapotrzebowanie na surowiec może przerastać produkcję. Dużo w tym względzie zależeć będzie od sentymentu wobec bardziej ryzykownych aktywów, który pozostaje bardzo dobry. Kontrakt terminowy na S&P 500 pozostaje powyżej 2900 pkt. i do wybicia ubiegłorocznych szczytów brakuje mu nieco ponad 30 punktów, poziom ten możliwy jest

do osiągnięcia podczas jednej sesji. Negocjacje handlowe się przeciągają i kontynuowane będą w maju, zatem nabierający prędkości sezon wyników amerykańskich spółek będzie obecnie znajdował się w centrum uwagi rynków. Jak dotąd wyniki w większości przypadków przebijały oczekiwania, a w tym tygodniu kwartalne raporty opublikują Amazon, Facebook, Twitter, Microsoft i Tesla. Kontynuacja pozytywnych zaskoczeń powinna być czynnikiem wystarczającym do wyrysowania nowych szczytów wszechczasów na Wall Street.