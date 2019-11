Analiza poranna - Wciąż dobre sygnały

Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się wyrysowaniem nowych szczytów wszech czasów, a S&P 500 zamknął się powyżej 3140 pkt. Donald Trump ponownie podkreślił, że negocjacje mają pozytywny przebieg, a finalizacja porozumienia jest blisko. Choć w pierwszej reakcji rynek bardzo pozytywnie zareagował, to jednak ponownie na początku europejskich godzin handlu przyszła refleksja, a Dax osunął się w kierunku 13200 pkt. Tak naprawdę żadne nowe konkrety jeśli chodzi o dalszy rozwój wydarzeń w wojnie handlowej się nie pojawiły. Koncyliacyjne komentarze z obydwu stron pojawiają się od dłuższego czasu, ale tak naprawdę nic nowego nie wnoszą. Większość uczestników rynku cały czas wierzy w to, że w dającej się przewidzieć perspektywie uda się podpisać częściowe porozumienie handlowe, które będzie prowadzić do wycofania się z części wprowadzonych w życie taryf i poprawi perspektywy wzrostu gospodarczego w 2020 roku. Ignorują oni tym samym zagrożenia z tym związane i doświadczenia z pierwszej połowy roku, kiedy umowa

handlowa wydawała się być już praktycznie w całości wynegocjowana, a Donald Trump na początku maja praktycznie z dnia na dzień zmienił front zapowiadając nowe cła. Uzasadniał to wówczas zbytnim przeciąganiem rozmów przez stronę chińską. Ostatnio pojawiły się sugestie, że amerykański prezydent nie zdecyduje się na wprowadzenie w życie planowanych w połowie grudnia taryf i tak obstawia rynek. Gdyby jednak ponownie pojawiły się tarcia pomiędzy stronami ryzyko takiego scenariusza cały czas istnieje i mogłoby to zaprzepaścić owoce ostatnich tygodni negocjacji. Póki co, momentum wzrostowe na rynku akcyjnym pozostaje silne i walka z nim może okazać się bardzo bolesna, szczególnie gdyby strony w końcu doszły do porozumienia i ogłoszona została data podpisania częściowego porozumienia.