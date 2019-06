Analiza poranna - Złoto na nowych szczytach

Ceny akcji w oczekiwaniu na dalszy rozwój sytuacji na linii USA - Chiny stabilizują się w okolicy miesięcznych maksimów wydźwignięte przez nadzieję na cięcia stóp procentowych przez Fed w 2019 r. W kontekście wycenianych przez rynek trzech 25-punktowych obniżek stóp procentowych przed końcem roku dobrze prezentują się notowania amerykańskiej waluty, która na początku tygodnia znajdowała się pod presją ze względu na fatalne dane z rynku pracy. Ostatnie dni to natomiast mozolne odrabianie strat, w konsekwencji czego notowania eurodolara ponownie znalazły się poniżej 1.13. Dolar o poranku zyskuje wobec większości walut z grona G10 i w największym stopniu wobec NZD, który znajduje się pod presją ze względu na spadek majowego indeksu PMI dla przemysłu do 50.2 pkt. z 53.0 pkt. poprzednio. Relatywnie dobrze wyglądają za to bezpieczne przystanie jak japoński jen czy frank szwajcarski, co potwierdza utrzymującą się niepewność związaną z wynikami negocjacji handlowych. W dniu dzisiejszym na notowania dolara mogą mieć jeszcze wpływ majowe dane o sprzedaży detalicznej czy produkcji przemysłowej, niemniej jednak uwzględniając brak większej reakcji amerykańskiej waluty na słabszy od oczekiwań odczyt inflacji bazowej nie powinniśmy spodziewać się jednak wiele. Dla notowań dolara najważniejsze będzie przeszłotygodniowe posiedzenie Fed, które potwierdzi lub przekreśli wyceniane przez rynek obniżki stóp począwszy już od lipca. W dzisiejszym kalendarium należy jeszcze zwrócić uwagę na wstępny odczyt Uniwersytetu Michigan w czerwcu odzwierciedlający nastroje amerykańskich gospodarstw domowych.

Opublikowane dziś majowe dane z Chin per saldo wypadły słabiej od prognoz, co wpisuje się w scenariusz wzrostu awersji do ryzyka. Dynamika produkcji przemysłowej obniżyła się do 5.0% r/r z 5.4% r/r w kwietniu i prognoz wskazujących na przyspieszenie do 5.5% r/r. Inwestycje w aglomeracjach miejskich obniżyły się natomiast do 5.6% z 6.1% r/r. Lepiej od prognoz wypadła tylko sprzedaż detaliczna, która przyspieszyła do 8.6% r/r z 7.2% r/r.