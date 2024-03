Andrzej Duda spotka się z Joe Bidenem. Oto ile zarabiają prezydenci Polski i USA

"Najpotężniejszy sojusznik"

- Stany Zjednoczone są naszym najpotężniejszym sojusznikiem, jest to więc dla nas relacja absolutnie strategiczna. Chcę podkreślić, że to właśnie my zostaliśmy zaproszeni, żeby razem z prezydentem USA, świętować 25. rocznicę obecności państw naszej części Europy w NATO - mówił w poniedziałek po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego Andrzej Duda, przypominając, że razem z Polską do Paktu Północnoatlantyckiego weszły także Czechy i Węgry.