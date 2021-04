Bitcoin dostał potężny cios. Prezydent USA chce większego podatku

Od 14 kwietnia, gdy bitcoin osiągnął rekordową cenę blisko 65 tys. dolarów, jego notowania spadają. Jednak po zjeździe na początku tego tygodnia w okolice 55 tys. dolarów, mogło się wydawać, że sytuacja się ustabilizuje. Wtedy pojawił się on - Joe Biden.

Amerykańskie media poinformowały, ze prezydent USA chce podwyżki podatków, także tych związanych z inwestycjami giełdowymi. To wywołało kolejną falę wyprzedaży kryptowalut. W czwartek wieczorem bitcoin zaczął błyskawicznie tracić na wartości i ten ruch jest kontynuowany także w piątek przed południem.

Obecnie bitcoin kosztuje około 48 tys. dolarów, czyli 7 tys. dolarów poniżej kursu sprzed zapowiedzi Bidena. To oznacza około 13-procentową przecenę. Tak niskich notowań ta kryptowaluta nie miała od początku marca.

Co ciekawe, reakcja na rynku kryptowalut okazała się dużo większa niż na tradycyjnej giełdzie akcji.

Choć część graczy stara się ukrywać dochody z kryptowalut, które znacznie trudniej jest kontrolować przez państwowe instytucje, z Departamentu Skarbu USA już wcześniej płynęły sygnały dotyczące zainteresowania tym rynkiem. Mówi się np. o możliwości oskarżenia szeregu instytucji finansowych o wykorzystywanie aktywów cyfrowych do prania pieniędzy .

Do opodatkowania są duże pieniądze. Wystarczy wspomnieć, że jeszcze rok temu jeden bitcoin był wyceniany na około 8 tys. dolarów. Teraz jest 40 tys. dolarów droższy. Media spekulują, że najbogatsi mogliby zapłacić nawet 40 proc. podatku, co przy takim zysku z jednego bitcoina oznaczałoby konieczność przekazania do budżetu 16 tys. dolarów.