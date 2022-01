Bitcoin wypiera złoto. Cena kryptowaluty może dobić do 100 tys. dolarów

Choć ceny bitcoina spadły, to zdaniem Goldman Sachs, posiadacze najpopularniejszej kryptowaluty będą mogli liczyć na duży zysk w najbliższych latach, informuje CNN. Kurs bitcoina spadł do około 43 tys. dolarów po tym , jak w listopadzie osiągnął rekordowy poziom blisko 69 tys. dolarów .

Bitcoin zastąpi złoto na światowych rynkach

Bitcoin to obecnie około 20 proc tak zwanego rynku "store of value" (złoto, kryptowaluty i inne alternatywne aktywa). Według cytowanych przez CNN analityków bitcoin może dobić do 50 proc. udziału w tym rynku i dlatego w najbliższych latach jego wartość może osiągnąć 100 tys. dolarów.