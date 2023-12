Bitcoin zmienił wartość. Takiej sytuacji nie było od 20 miesięcy

Jak to działa... 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Dawno, dawno temu, w pewnej wiosce w Indiach pewien mężczyzna obwieścił, że będzie kupował małpy płacąc po 10 rupii za sztukę. Wieśniacy, widząc, że małp dookoła jest pod dostatkiem, wyruszyli do lasu, aby je łapać. Mężczyzna kupił setki małp po 10 rupii , ale kiedy ich populacja zaczęła się zmniejszać, wieśniacy zaprzestali łapania. Mężczyzna zatem ogłosił, że zapłaci za każdą małpę 20 rupii. To sprawiło, że wieśniacy znowu zaczęli łapać małpy. Wkrótce jednak , populacja małp spadła jeszcze bardziej i ludzie zaczęli wracać do swoich gospodarstw. Stawka została podniesiona do 50 rupii, ale małp zrobiło się tak mało, że problemem było w ogóle zobaczenie jakaś małpy, a co dopiero jej schwytanie. Mężczyzna zatem ogłosił, że kupować będzie małpy po 200 rupii za sztukę! Ponieważ jednak musiał udać się do miasta, w ważnych interesach, jego asystent pozostał w wiosce, aby prowadzić skup w jego imieniu. Pod jego nieobecność asystent zaproponował wieśniakom: Popatrzcie na tę ogromną klatkę i te wszystkie małpy, które mój szef kupił. Sprzedam je wam po 100 rupii, a gdy szef wróci z miasta, odsprzedacie mu je po 200 rupii. Wieśniacy wydobyli więc swoje oszczędności i wykupili wszystkie małpy. I nigdy więcej nie zobaczyli już ani owego mężczyzny ani jego asystenta - tylko same małpy. Witajcie entuzjaści Bitcoina!