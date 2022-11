Z FTX w jedną dobę w tajemniczych okolicznościach zniknęło ponad 600 mln dolarów. Spektakularny upadek giełdy kryptowalut

Trzecia co do wielkości giełda kryptowalut FTX upadła. Klienci chcieli wycofać z niej miliardy dolarów aktywów, ale ich środki zniknęły. Agencja Reutera pisze o co najmniej 1 mld USD, który został wyprowadzony w serii tajemniczych transakcji ze spółki, która złożyła wniosek o ochronę przed wierzycielami.