To poważny test dla rynku kryptowalut. Chiński miliarder zaapelował do społeczności

Cytowany przez amerykański magazyn "Fortune" miliarder i założyciel giełdy Binance wezwał społeczność kryptowalutową do "powrotu do tworzenia prawdziwych produktów, z których korzystają ludzie". Chińczyk Changpeng Zhao odniósł się krytycznie m.in. do tworzenia coraz większej liczby kryptowalut, które nie służą do niczego więcej, niż do spekulacji. To psuje rynek.