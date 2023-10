Nie uchwalili kluczowej ustawy. Co, jeśli nowy rząd nie zdąży? Dwa scenariusze. Jeden ryzykowny

danek 37 min. temu zgłoś do moderacji 12 10 Odpowiedz

Tusk, my Ślązacy Ciębie pamiętamy. Palenie w piecach śmieciami, biedne, głodne i brudne dzieci na podwórkach, brak mieszkań, pracy i wyzysk prowadzony przez korupcyjnych przedsiębiorców wywodzących się z PO. Łapówki za przyjęcie do szpitala, zatrudnianie kolesiów na fikcyjnych, ale dobrze płatnych stanowiskach..., zapłata 3zł za godzinę wyzyskującej pracy. Kim trzeba być, aby na Was głosować ???, to proste, trzeba być tym wszystkim powyżej, tylko nie człowiekiem, a nie być człowiekiem to może być tylko PO-wiec, który na dodatek jest zdolny do aborcji, czyli zabijania własnego potomstwa...