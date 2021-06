Budżet na plusie. W maju ponad 9 mld złotych nadwyżki

Jak podaje resort finansów, w maju 2021 r. dochody budżetu państwa były wyższe o ok. 7 mld zł, czyli 25,5 proc., w porównaniu do zeszłego roku.

Od stycznia do maja 2021 r. wykonanie dochodów budżetu państwa wyniosło ok. 181,5 mld zł i było wyższe o ok. 24,4 mld zł (tj. 15,5 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-maj 2020 r.