Ceny paliw. Czy czekają nas kolejne podwyżki? Ważna decyzja już w czwartek

Dwie sprawy w tym temacie! ORLEN rządzący tam geniusz biznesu wpędził spółkę w ponad 12 mld dług, ale o tym cisza. Taki dług nie jest długiem który by tak potężną firmę rozłożył na łopatki, ale ktoś spłacić go musi i już go spłacamy wysokimi cenami paliw, a za paliwami idą ceny innych produktów które do sklepów trzeba dowieźć, same nie przyjdą. Ropa naftowa jako surowiec drożeje, to fakt, tylko że dzisiejsza cena będzie obowiązywała z chwilą dostawy czyli za 2 - 3 miesiące. Na podwyżki surowca firmy paliwowe reagują natychmiast, ale kiedy ropa tanieje to już tacy szybcy nie są. Natomiast nie zapominajmy że cena surowca w cenie paliwa to tylko najwyżej kilkanaście % reszta to podatki, opłaty itp.