Co można sfinansować kredytem gotówkowym?

Ile pieniędzy i na co można dostać od banku?

Osoby ubiegające się o przyznanie niewielkich sum mają niemal nieograniczone możliwości wyboru ofert. Sytuacja zmienia się, gdy potrzebny jest kredyt gotówkowy na 100 tys. zł lub nawet więcej. W takiej sytuacji pole manewru znacznie się zawęża. W przypadku wnioskowania o naprawdę wysokie kwoty zdarza się, że nie pozostaje nic więcej niż skorzystać z jedynej aktualnie dostępnej na rynku propozycji. Najczęściej banki są skłonne pożyczyć właśnie 100 tys. zł.

Klienci potrzebujący większych środków mogą na szczęście liczyć na dopasowane do ich potrzeb oferty, dzięki którym są w stanie dostać nawet ćwierć miliona złotych kredytu. Niezależnie od kwoty, pieniądze trzeba przeznaczyć na zadeklarowany cel. Co może nim być? Co do tego nie ma sztywnych reguł. Najczęściej kredyt gotówkowy można wziąć na:

zakup dóbr materialnych, np. sprzętu elektronicznego lub samochodu;

remont mieszkania;

rozpoczęcie działalności własnej firmy;

dalsze inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa;

nabycie nieruchomości (choć w tym przypadku korzystniejszym wyborem zwykle jest kredyt hipoteczny).

Co decyduje o wysokości raty kredytu gotówkowego?

W przypadku kwot wynoszących kilkadziesiąt lub sto tysięcy złotych wybór jest na szczęście na tyle duży, że można wybrać najlepszą spośród dostępnych ofert. By to zrobić, nie trzeba jednak przeszukiwać strony każdego banku osobno, czy tym bardziej chodzić do placówek w celu zasięgnięcia informacji. Zamiast tego wystarczy skorzystać z porównywarki kredytów Bankier SMART. Na tej stronie błyskawicznie można przejrzeć aktualne, przejrzyście opisane oferty. Przy każdej z nich zaprezentowane są takie elementy umowy jak:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) – wskaźnik gromadzący wszystkie dodatkowe koszta doliczane do kapitału będące zyskiem banku;

oprocentowanie – wyszczególniony najważniejszy składnik wpływający na RRSO, a tym samym wysokość rat i całkowity koszt kredytu;

prowizja – w odróżnieniu od oprocentowania nie zawsze uwzględniana przez bank, a do tego nalicza raz, a nie dodawana do kolejnych rat;

okres kredytowania – maksymalny czas obowiązywania umowy;

górny limit środków, jakie klient może pożyczyć;

wysokość pojedynczej raty.

Całkowite koszty kredytu gotówkowego

Przedstawionym w porównywarce Bankier SMART elementom ofert warto przyjrzeć się bliżej, by zrozumieć, jak dalece wpływają na ostateczny koszt kredytu. Co ważne, nie na wszystkie banki mają bezpośredni wpływ. O wysokości rat decydują też kwestie indywidualne.

Oprocentowanie

Oprocentowanie ma największy wpływ na wysokość rat. Do obliczenia sumy, którą przyjdzie zapłacić, ustalany przez bank procent mnoży się przez kapitał, czyli pożyczoną kwotę. Na koniec pozostaje go ponownie pomnożyć przez liczbę dni w miesiącu i podzielić przez tyle, ile jest ich roku.

W praktyce jest to bardzo proste działanie, co można zauważyć na przykładzie hipotetycznego klienta, który wnioskuje o 100 tys. zł. W takim przypadku przykładowe oprocentowanie na poziomie 10% da 300 tys. zł w skali miesiąca liczącego 30 dni. Po podzieleniu przez 365 dni w roku otrzymuje się sumę 821,91 zł jako część całkowitej kwoty raty. Jak można zauważyć, mechanizm ten działa na niekorzyść kredytobiorców zaciągających większe zobowiązania. Innymi słowy, im więcej się pożycza, tym więcej trzeba oddać bankowi.

Marża

Samo oprocentowanie jest częścią marży, na którą banki komercyjne mają jednak tylko minimalny wpływ. Powodem jest wysokość stopy referencyjnej, której nie wyznaczają. Zajmuje się tym Rada Polityki Pieniężnej, organ Narodowego Banku Polskiego. Jej działania podyktowane są aktualną sytuacją gospodarczą, co w praktyce sprowadza się do podwyższania stóp w warunkach zwyżkującej inflacji i obniżania ich, gdy ona spada. Wskazania RPP są dla banków wiążące, co oznacza, że nie mogą one zmniejszać stopy poniżej ustalonego progu. Mają za to prawo ją zwiększać, co zwykle czynią. Jeśli więc organ NBP ustalił ją na poziomie np. 5%, banki podnoszą ten wskaźnik na ogół o kilka dziesiątych punktu procentowego.

Prowizja

Marża doliczana jest do każdej kolejnej raty przez cały okres kredytowania. Inaczej jest w przypadku prowizji, którą należy zapłacić tylko raz, na początku obowiązywania umowy. Bank może uwzględnić taki dodatkowy zysk, biorąc pieniądze za np. rozpatrzenie wniosku lub przyznanie środków finansowych. Prowizji może być nawet więcej niż jedna, ale niezależnie od ich ilości, dodatkowa kwota do zapłaty także wyrażana jest w jednym, procentowym wskaźniku.

Tym samym po raz kolejny działa tu mechanizm, zgodnie z którym im więcej się pożyczy, tym więcej trzeba oddać. Dobrą informacją dla kredytobiorców jest rezygnacja z prowizji przez wiele banków. W ten właśnie sposób starają się zachęcić klientów do skorzystania ze swoich ofert.

Kwestie indywidualne

O warunkach umowy kredytowej decydują jeszcze aspekty takie jak m.in. wysokość i sposób uzyskiwania dochodu. Pod tym drugim pojęciem kryje się rodzaj umowy zawartej z pracodawcą (o pracę lub zlecenie) lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Niektórzy kredytodawcy zwracają też uwagę na sytuację rodzinną klienta, a więc liczbę osób pozostających na utrzymaniu, np. dzieci.

Dla każdego banku znaczenie mają także dodatkowe obciążenia finansowe, np. z tytułu spłacania dotychczasowych wierzytelności. Ich liczba wpływa na bieżącą zdolność kredytową, czyli decyduje o tym, ile będzie można pożyczyć. By w ogóle było to możliwe, trzeba spłacać zobowiązania na czas, a tym samym nie figurować w rejestrach BIK i innych firm jako nierzetelny klient.

Refinansowanie kredytu gotówkowego

Początkowo korzystne warunki umowy z czasem mogą przestać być atrakcyjne. Spadek własnych możliwości finansowych lub znaczny wzrost kosztów kredytu to moment, w którym warto zastanowić się nad jego refinansowaniem. Jest to nic innego jak przeniesienie zobowiązania do innego banku.

By móc refinansować kredyt, najpierw trzeba uzyskać zgodę obecnego wierzyciela. Jeśli się zgodzi, można podpisać umowę z nowym bankiem, czyli zrobić nic innego, jak wziąć nowe zobowiązanie. Co ważne, poprzednie zostanie zakończone w momencie, gdy były kredytodawca otrzyma całą kwotę, którą miał spłacić klient. Przekazaniem tych pieniędzy na rzecz dotychczasowego zajmuje się nowy bank.

Materiał sponsorowany

kredyt pieniądze bank

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.