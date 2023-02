Czeska korona rekordowo mocna, a złoty traci. Oto dlaczego tak się dzieje

Polki 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Tak to jest jak wentyl bezpieczeństwa w postaci rady polityki pieniężnej która stoi by reagować kiedy wartość waluty spada to z naszym jastrzębiem gaplinskim który zajmuje się wszystkim tylko nie bankowością i jest słupem ,nie podejmuje działań by zapobiegać wzrostu inflacji tylko mówi bzdury to mamy to co mamy czyli walutę śmieciowa zloty