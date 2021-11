"Czternastki" wpływają na konta. Najnowsze dane

Emeryt 30 min. temu zgłoś do moderacji 15 3 Odpowiedz

Nie chce 13 i 14 emerytury tylko podwyżki takiej jaką sobie dali politycy,kaczyński i prezydentowi tez!!!!!! Moja emerytura to 1277zł wieć pytam kaczyńskiego który rozdaje pieniądze z budżetu na prawo i lewo żeby tylko poparcie elektoratu mieć...jak mamy za to żyć?? Im było mało po 10,000 A MY??????