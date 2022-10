Cztery "niepopularne" zasady, dzięki którym możesz stać się bogaty. Wskazuje je milioner, który sam doszedł do fortuny

Dojście do wielomilionowego majątku zajęło Grantowi Cardone 20 lat. Dziś jest m.in. dyrektorem generalnym intratnej agencji nieruchomości Cardone Capital i, jak sam przyznaje, w drodze do bogactwa stosował metodę prób i błędów. Na stronach serwisu CNBC Make It Cardone opisał cztery "niepopularne" zasady gromadzenia majątku, których się trzymał. Opisujemy je poniżej.

Jak oszczędzać pieniądze? "Niepopularne", ale skuteczne metody

1. Nie kupuj nic drogiego, jeśli nie masz zaoszczędzonej kwoty dwa razy wyższej niż wartość danej rzeczy

Gdy tylko niektórzy z moich znajomych zaczęli zarabiać więcej pieniędzy, nagradzali się wymyślnymi samochodami, łodziami i wycieczkami do Paryża - wspomina Cardone.

Amerykański przedsiębiorca wyznaczył sobie w tej kwestii pewną zasadę. By kupić drogi zegarek czy nawet posiadłość, musiał mieć zaoszczędzoną kwotę przynajmniej dwa razy wyższą niż cena tego, co planował nabyć. "To chroniło mnie przed nadmiernymi wydatkami, a jednocześnie dawało czas na upewnienie się co do tego, czy naprawdę potrzebuję daną rzecz" – pisze milioner na stronach CNBC.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: "Halo Polacy". Na czym można zaoszczędzić podczas urlopu? "Są na to różne triki"

2. Nie kupuj niczego, co możesz wziąć w leasing

Cardone wyznaje, że w drodze do bogactwa kupował jedynie te rzeczy, które mogły przyczynić się do pomnożenia jego majątku, np. mieszkania pod wynajem. I nabywał je wyłącznie za gotówkę. Aby uniknąć rosnących kosztów związanych z utrzymaniem posiadanych rzeczy, milioner nie decydował się nigdy na kupowanie czegoś, co mógł wziąć w leasing. Do dziś jeździ zresztą autem z leasingu.

3. Nie wydawaj pieniędzy tylko po to, aby zaimponować innym

Celem, który przyświecał milionerowi, było wygenerowanie wielopokoleniowej fortuny dla jego rodziny. Było to równocześnie czymś, co powstrzymywało go od bezsensownych zakupów. Cardone zdawał sobie sprawę z tego, że majątek trzeba inwestować i pomnażać, a nie trwonić w celu zaimponowania innym.

Choć obecnie stać mnie na kupowanie drogich rzeczy, nadal uważam się za dość oszczędnego. Nie zależy mi na chwaleniu się bogactwem i staram się żyć poniżej swoich możliwości - przyznaje.

4. Wydawaj tylko swój pasywny dochód

Cardone mówi, że gdyby zarabiał przykładowo 100 tys. dolarów rocznie z pracy i równocześnie otrzymywał 20 tys. z dochodu pasywnego, na rzeczy wykraczające poza swoje podstawowe wydatki na życie starałby się przeznaczać tylko 20 tys. dolarów, czyli pieniądze pochodzące wyłącznie z dochodu pasywnego.

Jak czytamy na stronach CNBC Make It, milioner twierdzi, że dzięki przestrzeganiu powyższych zasad udało mu się przetrwać już kilka dużych recesji oraz zawirowania związane z Covid-19.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.