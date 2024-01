Czy Sejm zdąży z budżetem? Komentarz przewodniczącej Komisji Finansów Publicznych

DYZ 9 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

JUZ TYLE NAKRADLI ZE NIE SPINA IM SIE REKLAMOWKA A CO BEDZIE DALEJ-NIC DZIWNEGO KASA KORYTA SZTUCZNE STOLKI I MINISTERSTWA A DO TEGO GRABIERZ SPOLEK BO WIEDZA ZE MOGA PRZEGRACTO TRZEBA SZYBKO NAPYCHAC A BUDZET NIEWYPALI TO SIE OBCIAZY SPOLECZENSTWO PODATKAMI I JAKOS TO BEDZIE -MAMY NOWY RZAD WIEKSZOSC JUZ ZROZUMIALA I CZEKA KEDY POJDA STAD-TO BYL BARDZO DUZY WYBORCOW BLAD -BO MAMY INNA WLADZE ALE 2RAZY DOJNIEJSZA-SKUTKI BEDA OPLAKANE