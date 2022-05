Czym jest i jak działa cesja wierzytelności?

xyz 33 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

"Ma ona miejsce wtedy, kiedy wierzyciel nie chce starać się o spłacenie długu i przekazuje on przysługujące mu prawa do zapłaty, innemu podmiotowi." Wierzyciel, jak sama nazwa wskazuje oczekuje, że dłużnik zaspokoi wierzyciela zgodnie z umową. Wierzyciel nie jest dłużnikiem, więc to co jest cytowane wyżej jest po prostu głupotą autora, który kompletnie nie zna się w temacie. Wierzyciel może przekazać w formie cesji praw swoje prawa (i obowiązki) wynikające z umowy między wierzycielem, a dłużnikiem - w uproszczeniu cedent (obecny wierzyciel) przekazuje cesjonariuszowi (przyszłemu wierzycielowi) prawa do wierzytelności, a nie prawa do zapłaty.