Daniel Craig nie chce zostawić dzieciom swojej fortuny. "To byłoby niesmaczne"

O sprawie pisał internetowy portal CNBC, który zauważa, że Daniel Craig zgromadził fortunę. Według doniesień medialnych za sam występ w "No Time To Die", czyli najnowszym filmie z serii o Jamesie Bondzie, aktor zainkasował 25 mln dolarów. Jeszcze więcej mogła mu zapewnić rola w filmie "Glass Onion" (sequel "Na noże"), gdzie zagrał detektywa Benoit'a Blanca. Z nieoficjalnych doniesień mógł za to zarobić nawet 100 mln dolarów.