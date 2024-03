1000 zł podwyżki. Donald Tusk ogłosił decyzję dot. tysięcy Polaków

Na wtorkowej konferencji po posiedzeniu rządu premier Donald Tusk zapowiedział dwa istotne projekty ustaw, które wkrótce trafią do Sejmu . Pierwszym są tzw. wakacje składkowe dla przedsiębiorców . Drugim natomiast – dodatek do wynagrodzeń pracowników opieki społecznej.

Dodatek do wynagrodzeń pracowników opieki społecznej. Oto szczegóły

Premier podkreślił, że tego typu pracę wykonują głównie kobiety z wyższym wykształceniem. Dodał, że to "ciężka praca, czasami upokarzająca", gdyż pracownicy opieki społecznej byli w gorszej sytuacji materialnej niż osoby, którym mieli pomagać. Jak tłumaczył, "przygniatająca większość" zatrudnionych w tym sektorze otrzymuje wynagrodzenie minimalne (które od stycznia wynosi 4242 zł brutto) .

Dodatek do pensji ma wynieść 1 tys. zł brutto. Jak dodał premier, "na rękę" powinno to być ok. 600-700 zł. Kwota różni się w zależności od charakteru zatrudnienia i placówki zatrudniającej.